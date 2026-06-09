Ascain

Balade naturaliste à la découverte des chauve-souris

44 Route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:30:00

fin : 2026-10-02 22:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Objets de fantasmes et de légendes, très souvent craintes, les chauves-souris sont surtout méconnues. Certaines d’entre-elles font l’objet d’une protection au niveau européen et leur présence a participé à la désignation des sites Natura 2000 Montagne du Pays basque.

La Communauté d’Agglomération Pays basque vous propose une sortie découverte avec un chargé de mission du CPIE Littoral Basque qui vous ouvrira l’univers fascinant de cette faune familière de nos maisons, jardins, falaises et forêts.

A la tombée du jour, au cours d’une balade entre le centre-bourg et le vallon d’Arraioa, partez à leur recherche et apprenez à reconnaître les principales espèces de chauves-souris.

Découvrez l’écologie de ces habitantes de la nuit. Cette sortie sera aussi l’occasion d’échanger sur les facteurs qui les menacent et de présenter les dispositifs d’accueil favorables aux chauves-souris. .

44 Route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18 cpie.littoral.basque@cpie-hendaye.fr

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English : Balade naturaliste à la découverte des chauve-souris

L’événement Balade naturaliste à la découverte des chauve-souris Ascain a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Pays Basque