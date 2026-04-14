Randonnée nocturne accompagnée Crépuscule gourmand à la Rhune Bureau d’Accueil Touristique Ascain

Ascain

Randonnée nocturne accompagnée Crépuscule gourmand à la Rhune

Bureau d’Accueil Touristique 23 rue Oletako Bidea Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 17:30:00

fin : 2026-08-19 22:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Massif le plus connu du Pays Basque et même le plus parcouru, La Rhune, à la nuit tombée se vide de toute présence humaine. Alors que le silence reprend ses droits sur les flancs de la célèbre montagne, nous irons à son ascension pour une expérience inédite. Inutile de vous conduire jusqu’au sommet pour découvrir les secrets de la faune et de la flore des montagnes basques, nous nous arrêterons autour des curiosités naturelles des tourbières des trois fontaines. C’est une fois cette étape instructive terminée que nous rejoindrons le plateau Miramar pour un pique-nique avec vue. Jambon de Bayonne, pâté au piment d’Espelette, fromage de brebis le tout accompagné d’un cidre basque vous feront apprécier les produits locaux. C’est au terme de cette pause gastronomique que nous redescendrons à la lampe frontale pour terminer cette soirée.

Durée 5h, 440m de dénivelé, 7,5 km, à partir de 8 ans .

Bureau d’Accueil Touristique 23 rue Oletako Bidea Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com

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English : Randonnée nocturne accompagnée Crépuscule gourmand à la Rhune

L’événement Randonnée nocturne accompagnée Crépuscule gourmand à la Rhune Ascain a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque