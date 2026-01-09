BALADE NATURALISTE DÉCOUVERTE DES RAPACES ET PLANTES COMESTIBLES D901 (Cubières) Cubières

BALADE NATURALISTE DÉCOUVERTE DES RAPACES ET PLANTES COMESTIBLES

D901 (Cubières) Col des Tribes Cubières Lozère

Balade naturaliste les vendredis après-midi à la découverte des rapaces, de plantes comestibles, de la faune et flore .

Durée 2h30 I Prévoir chaussures fermées et vêtements chauds, gourde, couvre-chef, crème solaire et vos jumelles Tarif 15€ I De7 à 12 ans 8€ et de 7 ans Gratuit

RDV parking col des Tribes, au bord de la D901 (Cubières). SUR RÉSERVATION

Tous les vendredis après-midi, balade naturaliste à la découverte des rapaces, de quelques plantes comestibles, de la faune et de la flore du Mont Lozère (col des Tribes).

∙ Durée environ 2h30

∙ Prévoir chaussures fermées, vêtements chauds, gourde, couvre-chef, crème solaire. N’oubliez pas vos jumelles ! (prêt possible)

∙ Tarifs Plein 15€ Réduit (de 7 à 12 ans) 8€ Moins de 7 ans Gratuit

∙ Pensez à réserver 06 16 99 65 90 Grégory Chamming’s, places limitées !

Minimum 6 participants adultes.

RDV sur le parking du Col des Tribes au bord de la D901 (Cubières) .

D901 (Cubières) Col des Tribes Cubières 48190 Lozère Occitanie +33 6 16 99 65 90

English :

Nature walks on Friday afternoons to discover birds of prey, edible plants, flora and fauna.

Duration: 2h30 I Bring: closed shoes and warm clothing, water bottle, hat, sun cream and binoculars Price: 15? I Ages 7 to 12: 8? and under 7: Free

RDV parking col des Tribes, off the D901 (Cubières). ON RESERVATION

