BALADE NATURALISTE DÉCOUVERTE DES RAPACES ET PLANTES COMESTIBLES D901 (Cubières) Cubières

Tous les vendredis après-midi, balade naturaliste à la découverte des rapaces, de quelques plantes comestibles, de la faune et de la flore du Mont Lozère (col des Tribes).
∙ Durée environ 2h30
∙ Prévoir chaussures fermées, vêtements chauds, gourde, couvre-chef, crème solaire. N’oubliez pas vos jumelles ! (prêt possible)
∙ Tarifs Plein 15€ Réduit (de 7 à 12 ans) 8€ Moins de 7 ans Gratuit
∙ Pensez à réserver 06 16 99 65 90 Grégory Chamming’s, places limitées !
Minimum 6 participants adultes.
RDV sur le parking du Col des Tribes au bord de la D901 (Cubières) .
D901 (Cubières) Col des Tribes Cubières 48190 Lozère Occitanie +33 6 16 99 65 90
English :
Nature walks on Friday afternoons to discover birds of prey, edible plants, flora and fauna.
Duration: 2h30 I Bring: closed shoes and warm clothing, water bottle, hat, sun cream and binoculars Price: 15? I Ages 7 to 12: 8? and under 7: Free
RDV parking col des Tribes, off the D901 (Cubières). ON RESERVATION
