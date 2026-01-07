LES VENDREDIS ASTRO INITIATION À L’ASTRONOMIE D901 (Cubières) Cubières

LES VENDREDIS ASTRO INITIATION À L’ASTRONOMIE

D901 (Cubières) Col des Tribes Cubières Lozère

Début : 2026-07-10 21:30:00

fin : 2026-08-07 23:59:00

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07

Initiation à l’ Astronomie , Notre système solaire, étoiles, planètes, Lune, galaxies ! Reconnaître les principales constellations… Lunettes pour l’ observation Lunaire, et quelques objets du ciel du moment …

Sur réservation 06 16 99 65 90

Tous les vendredis soirs, Grégory Chamming’s vous propose une découverte de notre système solaire, étoiles, planètes, Lune, galaxies ! Reconnaître les principales constellations… Lunettes pour l’ observation Lunaire, et quelques objets du ciel du moment …

Apportez vos jumelles !

∙ Durée environ 2h30

∙ Prévoir chaussures fermées, vêtements chauds, couverture, pliants, animation statique.

∙ Réservation obligatoire 06 16 99 65 90 Grégory Chamming’s .

∙ Tarifs Plein 15€ Réduit (de 7 à 12 ans) 8€ Moins de 7 ans Gratuit

Minimum 6 participants adultes.

D901 (Cubières) Col des Tribes Cubières 48190 Lozère Occitanie +33 6 16 99 65 90

English :

Introduction to Astronomy , Our solar system, stars, planets, Moon, galaxies! Recognize the main constellations… Glasses for lunar observation, and a few current sky objects…

Bring your binoculars!

Price: 15? I 7 to 12 years: 8? and 7 years: Free I RDV parking Col des Tribes, D901 (Cubières)

By reservation 06 16 99 65 90

