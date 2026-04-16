VISITE GUIDÉE DE CUBIÈRES Cubières
VISITE GUIDÉE DE CUBIÈRES Cubières jeudi 16 juillet 2026.
Cubières
VISITE GUIDÉE DE CUBIÈRES
Église Cubières Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Visite guidée gratuite du village les jeudis d’été. Venez découvrir ce joli village niché au fond d’une vallée, au pied du Mont Lozère. Son église avec son chœur du X siècle, son riche passé commerçant, ses maisons, la tour vestige de son château, fontaines, croix, moulins, personnages.
Inscription obligatoire, uniquement par sms.
Visite guidée gratuite du village les jeudis d’été. Venez découvrir ce joli village niché au fond d’une vallée, au pied du Mont Lozère. Son église avec son chœur du X siècle, son riche passé commerçant, ses maisons, la tour vestige de son château, fontaines, croix, moulins, personnages.
Inscription obligatoire, uniquement par sms. .
Église Cubières 48190 Lozère Occitanie +33 6 76 74 15 64
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English :
Free guided tour of the village on Thursdays in summer. Come and discover this pretty village nestled in a valley at the foot of Mont Lozère. Its church with its 10th-century choir, its rich trading past, its houses, the tower that remains of its castle, fountains, crosses, mills and characters.
Registration required, by sms only.
L’événement VISITE GUIDÉE DE CUBIÈRES Cubières a été mis à jour le 2026-04-09 par 48-OT Mont Lozere
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