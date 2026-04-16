Cubières

VISITE GUIDÉE DE CUBIÈRES

Église Cubières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Visite guidée gratuite du village les jeudis d’été. Venez découvrir ce joli village niché au fond d’une vallée, au pied du Mont Lozère. Son église avec son chœur du X siècle, son riche passé commerçant, ses maisons, la tour vestige de son château, fontaines, croix, moulins, personnages.

Inscription obligatoire, uniquement par sms.

Visite guidée gratuite du village les jeudis d’été. Venez découvrir ce joli village niché au fond d’une vallée, au pied du Mont Lozère. Son église avec son chœur du X siècle, son riche passé commerçant, ses maisons, la tour vestige de son château, fontaines, croix, moulins, personnages.

Inscription obligatoire, uniquement par sms. .

Église Cubières 48190 Lozère Occitanie +33 6 76 74 15 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free guided tour of the village on Thursdays in summer. Come and discover this pretty village nestled in a valley at the foot of Mont Lozère. Its church with its 10th-century choir, its rich trading past, its houses, the tower that remains of its castle, fountains, crosses, mills and characters.

Registration required, by sms only.

L’événement VISITE GUIDÉE DE CUBIÈRES Cubières a été mis à jour le 2026-04-09 par 48-OT Mont Lozere