[Balade naturaliste] La flore de la lande du Cap d’Ailly Parking du phare d’Ailly Route du Phare d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer

Informations pratiques

Sainte-Marguerite-sur-Mer

[Balade naturaliste] La flore de la lande du Cap d’Ailly

Parking du phare d’Ailly Route du Phare d’Ailly / Route du Phare d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 17:00:00

fin : 2026-09-16 18:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Saviez-vous que les landes abritent une flore aussi riche que surprenante ?

Partez à la découverte de ces plantes emblématiques lors d’une animation nature encadrée par le Conservatoire botanique Normandie, pour apprendre à reconnaître les espèces qui façonnent ces milieux exceptionnels.

Une balade pour observer, comprendre et préserver notre patrimoine naturel, organisée dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de la communauté d’Agglomération Dieppe-Maritime.

Réservation obligatoire auprès de Dieppe Tourisme 02 32 14 40 60 .

Parking du phare d’Ailly Route du Phare d’Ailly / Route du Phare d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 60

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English : [Balade naturaliste] La flore de la lande du Cap d’Ailly

L’événement [Balade naturaliste] La flore de la lande du Cap d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-18 par Seine-Maritime Attractivité