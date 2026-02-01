[Balade nature] A la découverte de l’invisible Plage de Pourville Hautot-sur-Mer dimanche 2 août 2026.

Hautot-sur-Mer

[Balade nature] A la découverte de l’invisible

Plage de Pourville / Rendez-vous parking de l’Huîtrière 447 Rue du 19 Août 1942 Hautot-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Partez pour une promenade guidée entre forêt et plage à la découverte des richesses naturelles du littoral.

Laissez-vous surprendre par les chants d’oiseaux, les empreintes d’animaux, les parfums de la végétation et les mystères des marées…

Cette aventure sensorielle vous invite à observer la faune, la flore, et à mieux comprendre les liens fragiles entre ces écosystèmes côtiers.

Réservation obligatoire seinemaritime.fr/ens .

Plage de Pourville / Rendez-vous parking de l’Huîtrière 447 Rue du 19 Août 1942 Hautot-sur-Mer 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 56 10 02 eco2nature@gmail.com

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English : [Balade nature] A la découverte de l’invisible

L’événement [Balade nature] A la découverte de l’invisible Hautot-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-13 par Seine-Maritime Attractivité