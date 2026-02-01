[Balade nature] A la découverte de l’invisible Plage de Pourville Hautot-sur-Mer
[Balade nature] A la découverte de l’invisible Plage de Pourville Hautot-sur-Mer dimanche 2 août 2026.
Hautot-sur-Mer
[Balade nature] A la découverte de l’invisible
Plage de Pourville / Rendez-vous parking de l’Huîtrière 447 Rue du 19 Août 1942 Hautot-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Partez pour une promenade guidée entre forêt et plage à la découverte des richesses naturelles du littoral.
Laissez-vous surprendre par les chants d’oiseaux, les empreintes d’animaux, les parfums de la végétation et les mystères des marées…
Cette aventure sensorielle vous invite à observer la faune, la flore, et à mieux comprendre les liens fragiles entre ces écosystèmes côtiers.
Réservation obligatoire seinemaritime.fr/ens .
Plage de Pourville / Rendez-vous parking de l’Huîtrière 447 Rue du 19 Août 1942 Hautot-sur-Mer 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 56 10 02 eco2nature@gmail.com
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English : [Balade nature] A la découverte de l’invisible
L’événement [Balade nature] A la découverte de l’invisible Hautot-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-13 par Seine-Maritime Attractivité
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