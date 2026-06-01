[Marché estival] Front de mer Hautot-sur-Mer
[Marché estival] Front de mer Hautot-sur-Mer dimanche 14 juin 2026.
Hautot-sur-Mer
[Marché estival]
Front de mer / Pourville-sur-Mer Hautot-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-14
À l’occasion de la Fête nationale, venez flâner dans les allées du traditionnel marché du 14 juillet à Pourville-sur-Mer !
Tout au long de la journée, une quarantaine d’exposants vous proposeront une grande diversité de produits bijoux, vêtements, poteries, accessoires, spécialités gourmandes, boissons et bien d’autres découvertes. .
Front de mer / Pourville-sur-Mer Hautot-sur-Mer 76550 Seine-Maritime Normandie tourisme@hautot-sur-mer.fr
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English : [Marché estival]
L’événement [Marché estival] Hautot-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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