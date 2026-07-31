AGENDA · Chanverrie
BALADE NATURE À LA DÉCOUVERTE DES SECRETS DE LA PIERRE BRANLANTE Chanverrie
dimanche 20 septembre 2026 · Chanverrie
Informations pratiques
Chanverrie
BALADE NATURE À LA DÉCOUVERTE DES SECRETS DE LA PIERRE BRANLANTE
La Tour Chanverrie Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-20
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La Tour Chanverrie 85130 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 65 11 32
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English :
L’événement BALADE NATURE À LA DÉCOUVERTE DES SECRETS DE LA PIERRE BRANLANTE Chanverrie a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne
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