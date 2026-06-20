Balade nature à Lencloître Salle multimédia de Lencloître Lencloître
Balade nature à Lencloître Salle multimédia de Lencloître Lencloître vendredi 28 août 2026.
Lencloître
Balade nature à Lencloître
Salle multimédia de Lencloître Rue République Lencloître Lencloître Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28 19:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Découvrez une balade nature immersive, guidée par une experte passionnée. Au fil du parcours, des pauses instructives vous invitent à explorer les secrets de la fauche tardive, ses bienfaits pour la biodiversité, ou encore les zones humides, ces écosystèmes vitaux pour l’équilibre de la nature. Plongez dans l’univers fascinant de l’eau, source de vie, et laissez-vous envoûter par les parfums et les couleurs d’une roseraie en pleine floraison. Parfait pour les amoureux de la terre et les curieux de tous âges ! .
Salle multimédia de Lencloître Rue République Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Balade nature à Lencloître
L’événement Balade nature à Lencloître Lencloître a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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