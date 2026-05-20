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ESPRIT ROCK FESTIVAL lencloitre Lencloître

ESPRIT ROCK FESTIVAL lencloitre Lencloître

ESPRIT ROCK FESTIVAL lencloitre Lencloître samedi 12 septembre 2026.

Lieu : lencloitre

Adresse : Parc du Pontreau 86140 Lencloître

Ville : 86140 Lencloître

Département : Vienne

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Lencloître

ESPRIT ROCK FESTIVAL

lencloitre Parc du Pontreau 86140 Lencloître Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12 23:59:00

Date(s) :
2026-09-12

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lencloitre Parc du Pontreau 86140 Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine   espritrocknaintre@gmail.com

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English : ESPRIT ROCK FESTIVAL

L’événement ESPRIT ROCK FESTIVAL Lencloître a été mis à jour le 2026-05-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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