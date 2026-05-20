ESPRIT ROCK FESTIVAL lencloitre Lencloître

Lencloître

ESPRIT ROCK FESTIVAL

lencloitre Parc du Pontreau 86140 Lencloître Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-12 23:59:00

Date(s) :

2026-09-12

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lencloitre Parc du Pontreau 86140 Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine espritrocknaintre@gmail.com

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English : ESPRIT ROCK FESTIVAL

L’événement ESPRIT ROCK FESTIVAL Lencloître a été mis à jour le 2026-05-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne