ESPRIT ROCK FESTIVAL lencloitre Lencloître
ESPRIT ROCK FESTIVAL lencloitre Lencloître samedi 12 septembre 2026.
Lencloître
ESPRIT ROCK FESTIVAL
lencloitre Parc du Pontreau 86140 Lencloître Lencloître Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12 23:59:00
Date(s) :
2026-09-12
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lencloitre Parc du Pontreau 86140 Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine espritrocknaintre@gmail.com
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English : ESPRIT ROCK FESTIVAL
L’événement ESPRIT ROCK FESTIVAL Lencloître a été mis à jour le 2026-05-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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