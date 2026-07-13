Informations pratiques

Aureilhan

Balade nature au lac d’Aureilhan

Parking de la Mairie Aureilhan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 09:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

A la fin du Moyen Age, l’invasion des sables marins entraîne la formation de nombreux étangs et transforme le paysage.

Découvrez, au rythme d’une balade, l’histoire de la formation du lac.

Visite guidée et commentée par notre guide nature.

Heure et lieu de RDV 9h30 parking de la mairie d’Aureilhan.

Visite gratuite.

Durée 2h30.

Effectif max 25 pers./mini 4 pers.

Réservation obligatoire sur https://reservation.mimizan-tourisme.com/

Conditions d’accès véhicule personnel; chaussures fermées obligatoires; tenue adaptée à la météo; de l’eau; Lotion anti-moustiques.

Inaccessible aux poussettes. Chiens non autorisés.

L’OIT se réserve le droit d’annuler si les consignes ne sont pas respectées. Visites réservées aux individuels couples et familles. .

Parking de la Mairie Aureilhan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Balade nature au lac d’Aureilhan

L’événement Balade nature au lac d’Aureilhan Aureilhan a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Mimizan