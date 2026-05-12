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Course des fêtes Aureilhan Aureilhan

Course des fêtes Aureilhan Aureilhan

Course des fêtes Aureilhan Aureilhan dimanche 2 août 2026.

Adresse : Bergerie Aureilhan

Ville : 40200 Aureilhan

Département : Landes

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Aureilhan

Course des fêtes Aureilhan

Bergerie Aureilhan Aureilhan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:30:00
fin : 2026-08-02 12:00:00

Date(s) :
2026-08-02

COURSE DES FÊTES Aureilhan ASA
L’ASA vous donne rendez-vous pour un moment sportif et festif à ne pas manquer !
Dimanche 2 août
Départ à 9h30
Au niveau de l’église d’Aureilhan
Deux parcours au programme pour satisfaire tous les coureurs
5 km accessible et convivial
10 km pour les plus motivés
Tarifs
• 5 km 6€ (8€ le jour J)
• 10 km 12€ (14€ le jour J)
Nouveauté 2026 Course Pitchoun gratuite !
Les inscriptions se font en ligne sur

ACCUEIL


Sandwich et boisson offerts à tous les participants !
Récompense pour tous les enfants !
Récompense pour les 3 premiers hommes et les 3 premières femmes de chaque course
Que vous soyez coureur confirmé, amateur ou simplement là pour relever un défi entre amis, venez partager l’ambiance chaleureuse   .

Bergerie Aureilhan Aureilhan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine   asa40200@gmail.com

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English : Course des fêtes Aureilhan

L’événement Course des fêtes Aureilhan Aureilhan a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Mimizan

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