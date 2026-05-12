Course des fêtes Aureilhan Aureilhan
Course des fêtes Aureilhan Aureilhan dimanche 2 août 2026.
Aureilhan
Course des fêtes Aureilhan
Bergerie Aureilhan Aureilhan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:30:00
fin : 2026-08-02 12:00:00
Date(s) :
2026-08-02
COURSE DES FÊTES Aureilhan ASA
L’ASA vous donne rendez-vous pour un moment sportif et festif à ne pas manquer !
Dimanche 2 août
Départ à 9h30
Au niveau de l’église d’Aureilhan
Deux parcours au programme pour satisfaire tous les coureurs
5 km accessible et convivial
10 km pour les plus motivés
Tarifs
• 5 km 6€ (8€ le jour J)
• 10 km 12€ (14€ le jour J)
Nouveauté 2026 Course Pitchoun gratuite !
Les inscriptions se font en ligne sur
Sandwich et boisson offerts à tous les participants !
Récompense pour tous les enfants !
Récompense pour les 3 premiers hommes et les 3 premières femmes de chaque course
Que vous soyez coureur confirmé, amateur ou simplement là pour relever un défi entre amis, venez partager l’ambiance chaleureuse .
Bergerie Aureilhan Aureilhan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine asa40200@gmail.com
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English : Course des fêtes Aureilhan
L’événement Course des fêtes Aureilhan Aureilhan a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Mimizan
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