Aureilhan

Course des fêtes Aureilhan

Bergerie Aureilhan Aureilhan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:30:00

fin : 2026-08-02 12:00:00

Date(s) :

2026-08-02

COURSE DES FÊTES Aureilhan ASA

L’ASA vous donne rendez-vous pour un moment sportif et festif à ne pas manquer !

Dimanche 2 août

Départ à 9h30

Au niveau de l’église d’Aureilhan

Deux parcours au programme pour satisfaire tous les coureurs

5 km accessible et convivial

10 km pour les plus motivés

Tarifs

• 5 km 6€ (8€ le jour J)

• 10 km 12€ (14€ le jour J)

Nouveauté 2026 Course Pitchoun gratuite !

Les inscriptions se font en ligne sur



Sandwich et boisson offerts à tous les participants !

Récompense pour tous les enfants !

Récompense pour les 3 premiers hommes et les 3 premières femmes de chaque course

Que vous soyez coureur confirmé, amateur ou simplement là pour relever un défi entre amis, venez partager l’ambiance chaleureuse .

Bergerie Aureilhan Aureilhan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine asa40200@gmail.com

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English : Course des fêtes Aureilhan

L’événement Course des fêtes Aureilhan Aureilhan a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Mimizan