Aureilhan

Concours de Pétanque

Place de la Bergerie Aureilhan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Concours de Pétanque en doublette en 4 parties GG/PP.

Ouvert à tous. Tous les Mercredis soir à partir de 19h .

Place de la Bergerie Aureilhan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 70 61 61 bdl.aureilhan@gmail.com

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English : Concours de Pétanque

L’événement Concours de Pétanque Aureilhan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Mimizan