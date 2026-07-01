Soirée grillades Aureilhan
samedi 25 juillet 2026 · Aureilhan
Informations pratiques
Aureilhan
Soirée grillades
Bergerie Aureilhan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 00:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Réservez votre samedi 25 juillet !
Toute l’équipe de l’ASA vous invite à partager un moment convivial autour de délicieuses grillades.
Venez en famille ou entre amis pour profiter d’une belle soirée placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité.
Nous vous attendons nombreux ! .
Bergerie Aureilhan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine asa40200@gmail.com
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English : Soirée grillades
L’événement Soirée grillades Aureilhan a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Mimizan
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