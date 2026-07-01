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Soirée grillades Aureilhan

samedi 25 juillet 2026 · Aureilhan

Soirée grillades Aureilhan

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Bergerie
Ville
40200 Aureilhan
Département
Landes
Tarif

Aureilhan

Soirée grillades

Bergerie Aureilhan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 00:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Réservez votre samedi 25 juillet !

Toute l’équipe de l’ASA vous invite à partager un moment convivial autour de délicieuses grillades.

Venez en famille ou entre amis pour profiter d’une belle soirée placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité.

Nous vous attendons nombreux !   .

Bergerie Aureilhan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine   asa40200@gmail.com

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English : Soirée grillades

L’événement Soirée grillades Aureilhan a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Mimizan

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