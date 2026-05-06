Balade nature au Val de Consolation Monastère du Val de Consolation Consolation-Maisonnettes
Balade nature au Val de Consolation Monastère du Val de Consolation Consolation-Maisonnettes mardi 23 juin 2026.
Consolation-Maisonnettes
Balade nature au Val de Consolation
Monastère du Val de Consolation 1 Chemin des Tuffes Consolation-Maisonnettes Doubs
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 10:30:00
fin : 2026-07-07 12:30:00
Date(s) :
2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Partez pour une balade nature au Val de Consolation avec un animateur. Au fil du parcours dans le parc, vous apprendrez à lire le paysage et à mieux comprendre cette reculée jurassienne, tout en découvrant la faune, la flore et quelques repères d’histoire locale liés au monastère. Une sortie accessible, sans être une randonnée, mais qui nécessite de bonnes chaussures pour profiter pleinement du site.
Réservation conseillée .
Monastère du Val de Consolation 1 Chemin des Tuffes Consolation-Maisonnettes 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Balade nature au Val de Consolation
L’événement Balade nature au Val de Consolation Consolation-Maisonnettes a été mis à jour le 2026-05-06 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS