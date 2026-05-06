Visite historique du Val de Consolation Monastère du Val de Consolation Consolation-Maisonnettes

Consolation-Maisonnettes

Visite historique du Val de Consolation

Monastère du Val de Consolation 1 Chemin des Tuffes Consolation-Maisonnettes Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:00:00

fin : 2026-08-13 19:30:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Découvrez le Val de Consolation lors d’une visite guidée simple et captivante. Au cœur d’une reculée du massif jurassien, ce site plein de mystère vous dévoile son histoire la création du lieu, sa chapelle et son monastère. Vous découvrirez aussi comment ce paysage naturel remarquable a influencé l’installation et la vie des hommes.

Réservation conseillée. .

Monastère du Val de Consolation 1 Chemin des Tuffes Consolation-Maisonnettes 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Visite historique du Val de Consolation

L’événement Visite historique du Val de Consolation Consolation-Maisonnettes a été mis à jour le 2026-05-06 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS