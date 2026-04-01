Marché des savoir-faire locaux Val de Consolation Consolation-Maisonnettes
Marché des savoir-faire locaux Val de Consolation Consolation-Maisonnettes dimanche 26 avril 2026.
Consolation-Maisonnettes
Marché des savoir-faire locaux
Val de Consolation 1 Chemin des Tuffes Consolation-Maisonnettes Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26 2026-05-17 2026-06-21 2026-07-05 2026-07-19 2026-08-01 2026-08-16 2026-10-11 2026-10-31 2026-12-06
Nombreux stands de producteurs et artisans locaux dans la cour du Monastère. Animations festives et musicales pour enfants et adultes Possibilité de replis en intérieur Entrée gratuite Restauration et buvette sur place. .
Val de Consolation 1 Chemin des Tuffes Consolation-Maisonnettes 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@valdeconsolation.com
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English : Marché des savoir-faire locaux
L’événement Marché des savoir-faire locaux Consolation-Maisonnettes a été mis à jour le 2026-04-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS
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