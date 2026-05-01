Bœrsch

Balade Nature Bain de forêt

13 rue Dietrich Bœrsch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-06-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-06-11 2026-06-25

Guidés par un accompagnateur en montagne (BE), partez pour une immersion bienfaisante pour se reconnecter à la nature grâce à différents ateliers sensoriels et ludiques. Pause en hamac et boissons comprises. Organisée par Randonnée Verte.

Partez pour une immersion bienfaisante pour se reconnecter à la nature grâce à différents ateliers sensoriels et ludiques. Pause en hamac et boissons comprises.

Durée 3h, niveau facile

Tarif adulte: 10€ et tarif enfant 7/14 ans 8 €.

Tarifs incluant l’encadrement, l’assurance en RC et une boisson/pers

Le lieu de rendez-vous est communiqué à la réservation. .

13 rue Dietrich Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 58 29 68 rando.verte@laposte.net

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English :

Guided by a mountain leader (BE), set off on a soothing journey to reconnect with nature through a variety of fun and sensory workshops. Hammock break and drinks included. Organized by Randonnée Verte.

L’événement Balade Nature Bain de forêt Bœrsch a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile