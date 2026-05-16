Conférence : Les jardins du Domaine de la Léonardsau, Les Jardins du Domaine de la Leonardsau, Bœrsch

Conférence : Les jardins du Domaine de la Léonardsau Vendredi 5 juin, 17h00 Les Jardins du Domaine de la Leonardsau Bas-Rhin

Adulte : 5€ enfant/étudiant : gratuit (enfant jusqu’à 18 ans / étudiant sur présentation d’un justificatif)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Dans le cadre du week-end de « Rendez-vous aux jardins » et du cycle de conférences 2026, la Ville d’Obernai propose une rencontre consacrée aux jardins du Domaine de la Léonardsau.

La conférence présentera les principes qui ont guidé leur création, notamment le concept de « jardin mixte » porté par le paysagiste Jules Buyssens, ainsi que sa collaboration avec Édouard André. Elle évoquera également l’empreinte du baron Albert de Dietrich et l’évolution de ces jardins vivants, des cartes postales anciennes aux premiers travaux de rénovation engagés par la Ville d’Obernai.

Par Morgane Weinling, historienne de l’art.

Tous publics.

Durée : 1h00 environ

Rendez-vous à la galerie numérique, 2ème étage du château.

Les Jardins du Domaine de la Leonardsau 1 rue de la Léonardsau 67210 Obernai Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://leonardsau.mapado.com/event/686654-conference-les-jardins-du-domaine-de-la-leonardsau »}] Propriété de la Ville d’Obernai, le Domaine de la Léonardsau est lieu d’exception. Au cœur d’un parc arboré de 8 hectares, son château, inscrit au titre des Monuments historiques, vient d’être restauré.

Remarquable pour sa richesse architecturale et de son écrin paysager, ce site remarquable conjugue patrimoine, culture et nature dans un cadre préservé.

Que vous soyez promeneur, passionné d’histoire ou amateur de lieux d’exception, une halte à la Léonardsau s’impose, lors de votre passage en Alsace, pour découvrir l’un des joyaux patrimoniaux d’Obernai.

Dans le cadre du week-end de « Rendez-vous aux jardins » et du cycle de conférences 2026, la Ville d’Obernai propose une rencontre consacrée aux jardins du Domaine de la Léonardsau.

©Ville d’Obernai