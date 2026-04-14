Les points de vue d’Un jardin philosophe, Un jardin philosophe, Bœrsch

Les points de vue d’Un jardin philosophe 5 – 7 juin Un jardin philosophe Bas-Rhin

Entrée : 5 €; Pour les – de 18 ans : gratuit. Mineurs accompagnés. Plateau pour les artistes. Chiens en laisse. Stationner route Saint-Léonard. S’engager à pied dans le chemin rural, à 50 m au-delà de la Porte Haute (fléchage).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Entre les hêtres, une vue sur l’emblématique Mont Sainte-Odile. Dans le verger, des perspectives vers un paysage préservé. Ici et là, des sujets encadrés par le théâtre Tohu-Bohu…

Sujets – grands ou petits – sur lesquels le cadrage attire les regards et qui, de leur côté, semblent nous regarder. Prenons garde au jardin, le jardin nous regarde !

Le vendredi 5 juin, la visite sera accompagnée par les propriétaires. Accueil à 16h, fermeture du portail à 16h15. Durée de la visite commentée : environ 2h.

Le samedi 6 et le dimanche 7 juin, accueil de 14h à 19h, visite libre mais orientée (fiche de visite en français, allemand et anglais) et animations.

Bien en vue, au bout de l’allée Médiane, Irène Schnabel proposera ses plantes vivaces au profit du collectif Lyme team et offrira en bonus quantité de précieux conseils en matière de santé et de jardinage.

Du côté de la Dame blanche, le jardin regarde… et écoute. C’est d’ailleurs tout près de l’enroulement baroque en forme d’oreille que joueront les musiciens Christophe Formery, Joëlle Kuhne, Lisa Stangroom et peut-être quelques autres…

Pour en savoir plus :

https://www.un-jardin-philosophe.com/1-0-informations-pratiques-un-jardin-philosophe.html

https://www.un-jardin-philosophe.com/videos/AH-par-DS.mp4

Un jardin philosophe 50 Rue Monseigneur Médard Barth, 67530 Bœrsch, France Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est 0388958047 [{« link »: « https://www.un-jardin-philosophe.com/1-0-informations-pratiques-un-jardin-philosophe.html »}, {« link »: « https://www.un-jardin-philosophe.com/videos/AH-par-DS.mp4 »}] Situé aux abords de l’enceinte médiévale de la ville, ce jardin privé d’un hectare s’inscrit dans un riche contexte historique et paysager. Aménagé au XIXe siècle en jardin d’agrément, il fut le berceau d’une famille d’artistes qui a contribué à faire rayonner le patrimoine culturel alsacien. Ses propriétaires actuels s’attachent à le restaurer en mettant en valeur les éléments variés qui le caractérisent. Ils conçoivent sa visite comme une initiation à l’esprit du lieu, à l’art et à la philosophie des jardins, et proposent une promenade scandée par des moments de lecture et de réflexion. Le cheminement entre nature et culture mène de jardins clos de treillages et de buis jusqu’au pied d’arbres spectaculaires, d’un vaste verger quadrillé d’allées-perspectives vers un petit bois, longe le rempart médiéval, remonte le cours du ruisseau serpentin… Stationnement possible route de Saint-Léonard. S’engager à pied dans le sentier Heffpfad, à 50m au-delà de la Porte Haute (fléchage)

Entre les hêtres, découvrez une vue sur l’emblématique Mont Sainte-Odile. Dans le verger, des perspectives vers un paysage préservé. Ici et là, des sujets encadrés par le théâtre Tohu-Bohu…

©Gilbert Meyer et Catherine Kern