Visite guidée dans la «Vallée des Lames», Maison de la Manufacture d’Armes Blanches, Bœrsch
Visite guidée dans la «Vallée des Lames», Maison de la Manufacture d’Armes Blanches, Bœrsch dimanche 28 juin 2026.
Visite guidée dans la «Vallée des Lames» Dimanche 28 juin, 15h00, 16h30 Maison de la Manufacture d’Armes Blanches Collectivité européenne d’Alsace
Participation visite guidée libre – entrée au musée payante
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T16:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00
Dès 1730, la vallée de l’Ehn est aménagée pour alimenter en énergie la première manufacture d’armes blanches de France, voulue par Louis XV ; autour de ses ateliers et de ses canaux naît peu à peu le village.
Départ des visites devant la Maison de la Manufacture.
Maison de la Manufacture d’Armes Blanches 2 rue de l’ecole Klingenthal (Boersch) Bœrsch 67530 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « email », « value »: « maisondelamanufacture@orange.fr »}]
Explorez le village du Klingenthal, et découvrez son réseau hydraulique et son histoire. Klingenthal canaux
MMAB
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