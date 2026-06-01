Bœrsch

Balade Nature Le Champ du Feu, station nature

13 rue Dietrich Bœrsch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Guidés par un accompagnateur en montagne (BE), partez à la découverte du patrimoine naturel au fil d’une balade ludique et sensorielle.

Partez à la découverte ludique et sensorielle du patrimoine naturel typique des hautes Vosges chaumes, tourbière et forêt.

Durée 3h, niveau facile

Tarif adulte: 10€ et tarif enfant 7/14 ans 8 €.

Tarifs incluant l’encadrement, l’assurance en RC et une boisson/pers

Le lieu de rendez-vous est communiqué à la réservation. .

13 rue Dietrich Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 58 29 68 rando.verte@laposte.net

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English :

Led by a certified mountain guide (BE), set out to explore the natural heritage on a fun and sensory-rich hike.

L’événement Balade Nature Le Champ du Feu, station nature Bœrsch a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile