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Balade Nature Le Champ du Feu, station nature Bœrsch

Balade Nature Le Champ du Feu, station nature Bœrsch

Balade Nature Le Champ du Feu, station nature Bœrsch dimanche 28 juin 2026.

Adresse : 13 rue Dietrich

Ville : 67530 Bœrsch

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Bœrsch

Balade Nature Le Champ du Feu, station nature

13 rue Dietrich Bœrsch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Guidés par un accompagnateur en montagne (BE), partez à la découverte du patrimoine naturel au fil d’une balade ludique et sensorielle.
Partez à la découverte ludique et sensorielle du patrimoine naturel typique des hautes Vosges chaumes, tourbière et forêt.

Durée 3h, niveau facile

Tarif adulte: 10€ et tarif enfant 7/14 ans 8 €.

Tarifs incluant l’encadrement, l’assurance en RC et une boisson/pers

Le lieu de rendez-vous est communiqué à la réservation.   .

13 rue Dietrich Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 58 29 68  rando.verte@laposte.net

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English :

Led by a certified mountain guide (BE), set out to explore the natural heritage on a fun and sensory-rich hike.

L’événement Balade Nature Le Champ du Feu, station nature Bœrsch a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

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