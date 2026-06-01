Balade Nature Le Champ du Feu, station nature Bœrsch
Balade Nature Le Champ du Feu, station nature Bœrsch dimanche 28 juin 2026.
Bœrsch
Balade Nature Le Champ du Feu, station nature
13 rue Dietrich Bœrsch Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Guidés par un accompagnateur en montagne (BE), partez à la découverte du patrimoine naturel au fil d’une balade ludique et sensorielle.
Partez à la découverte ludique et sensorielle du patrimoine naturel typique des hautes Vosges chaumes, tourbière et forêt.
Durée 3h, niveau facile
Tarif adulte: 10€ et tarif enfant 7/14 ans 8 €.
Tarifs incluant l’encadrement, l’assurance en RC et une boisson/pers
Le lieu de rendez-vous est communiqué à la réservation. .
13 rue Dietrich Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 58 29 68 rando.verte@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Led by a certified mountain guide (BE), set out to explore the natural heritage on a fun and sensory-rich hike.
L’événement Balade Nature Le Champ du Feu, station nature Bœrsch a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile