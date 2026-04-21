Bœrsch

Jam Session

5 Rue du Dôme Bœrsch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29 21:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Soirée musicale ouverte à tous les niveaux pour partager, improviser et vibrer ensemble dans une ambiance festive !

La MJC de Boersch est ravie de vous inviter à une soirée Jam Session ouverte à toutes et à tous !

Que vous soyez musicien(ne), chanteur(se), passionné(e) de musique ou simplement curieux(se), cette soirée sera l’occasion parfaite de partager un moment convivial autour de la musique.

La scène est ouverte à tous les styles et tous les niveaux. Que vous souhaitiez participer en jouant, en chantant, ou simplement profiter de l’ambiance musicale, vous êtes les bienvenu(e)s.

Entrée libre Buvette et petite restauration sur place.

Inscription pour les participants musicaux Si vous souhaitez prendre part à la Jam Session, merci de vous inscrire par mail à musique@mjcboersch.fr.

Nous vous attendons nombreux pour cette belle soirée de musique et de rencontres ! .

5 Rue du Dôme Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 85 50 mjc.bureau@boersch.net

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English :

A musical evening open to all levels, where you can share, improvise and vibrate together in a festive atmosphere!

L’événement Jam Session Bœrsch a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile