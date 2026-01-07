Balade nature dans les marais de Mornac-Sur-Seudre au crépuscule Port de Mornac-Sur-Seudre Mornac-sur-Seudre

Balade nature dans les marais de Mornac-Sur-Seudre au crépuscule

Port de Mornac-Sur-Seudre Devant l’Aigrette II Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

de 6 à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-08-26 21:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Dans les anciens marais salants de Mornac-Sur-Seudre, lieu riche de biodiversité, on découvre, en fin de journée, la faune sauvage oiseaux d’eau, rapaces, amphibiens…

.

Port de Mornac-Sur-Seudre Devant l’Aigrette II Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the former salt marshes of Mornac-Sur-Seudre, a place rich in biodiversity, at the end of the day you can discover the wild fauna: water birds, birds of prey, amphibians…

L’événement Balade nature dans les marais de Mornac-Sur-Seudre au crépuscule Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-01-07 par Royan Atlantique