Balade nature dans les marais de Mornac-Sur-Seudre au crépuscule Port de Mornac-Sur-Seudre Mornac-sur-Seudre

Balade nature dans les marais de Mornac-Sur-Seudre au crépuscule
Port de Mornac-Sur-Seudre Devant l’Aigrette II Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
de 6 à 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-08-26 21:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Dans les anciens marais salants de Mornac-Sur-Seudre, lieu riche de biodiversité, on découvre, en fin de journée, la faune sauvage oiseaux d’eau, rapaces, amphibiens…
Port de Mornac-Sur-Seudre Devant l’Aigrette II Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
English :
In the former salt marshes of Mornac-Sur-Seudre, a place rich in biodiversity, at the end of the day you can discover the wild fauna: water birds, birds of prey, amphibians…
