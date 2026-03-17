Marché nocturne de Mornac

Les Halles et Place du Port Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-08-27 23:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Tous les jeudis soir en juillet et août, le Comité des Fêtes organise un marché nocturne sous les halles et sur la place du port.

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Les Halles et Place du Port Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 75 13 accueil@mornacsurseudre.fr

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English :

Every Thursday evening in July and August, the Comité des Fêtes organizes a night market under the Halles and on the Place du Port.

L’événement Marché nocturne de Mornac Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-03-17 par Royan Atlantique