Marché nocturne de Mornac Mornac-sur-Seudre
Marché nocturne de Mornac Mornac-sur-Seudre jeudi 9 juillet 2026.
Marché nocturne de Mornac
Les Halles et Place du Port Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-08-27 23:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Tous les jeudis soir en juillet et août, le Comité des Fêtes organise un marché nocturne sous les halles et sur la place du port.
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Les Halles et Place du Port Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 75 13 accueil@mornacsurseudre.fr
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English :
Every Thursday evening in July and August, the Comité des Fêtes organizes a night market under the Halles and on the Place du Port.
L’événement Marché nocturne de Mornac Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-03-17 par Royan Atlantique