Randonnée à la découverte du marais de Mornac-sur-Seudre Près du restaurant La Cambuse Mornac-sur-Seudre

Randonnée à la découverte du marais de Mornac-sur-Seudre

Près du restaurant La Cambuse Port de Mornac-Sur-Seudre Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

de 6 à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Nous partons à travers les marais et leurs richesses avec des thématiques variées telles que la géologie, l’évolution du paysage, les chenaux, les claires et leur fonctionnement, leurs ouvrages et leur entretien avec démonstrations

.

Près du restaurant La Cambuse Port de Mornac-Sur-Seudre Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We take you on a tour of the marshes and their riches, with a variety of themes such as geology, the evolution of the landscape, channels, clearings and how they work, their structures and their maintenance, with demonstrations..

L’événement Randonnée à la découverte du marais de Mornac-sur-Seudre Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-01-07 par Royan Atlantique