Balade nature Découverte des insectes et autres petites bêtes Silly-en-Gouffern Gouffern en Auge
Balade nature Découverte des insectes et autres petites bêtes Silly-en-Gouffern Gouffern en Auge jeudi 23 juillet 2026.
Gouffern en Auge
Balade nature Découverte des insectes et autres petites bêtes
Silly-en-Gouffern Place de l’église Gouffern en Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-23 16:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Initiation à la capture, à l’observation et à la détermination des petites bêtes sur le magnifique site de Sainte-Eugénie.
Chaussures de randonnée conseillées .
Silly-en-Gouffern Place de l’église Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 2 33 67 12 48 tourisme@terresdargentan.fr
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English : Balade nature Découverte des insectes et autres petites bêtes
L’événement Balade nature Découverte des insectes et autres petites bêtes Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-03-11 par Terres d’Argentan Intercom
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