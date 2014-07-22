Randonnée à Exmes place Leclerc Gouffern en Auge

Randonnée à Exmes

Partez à la découverte de Exmes, cité jadis plus importante qu’Argentan sur la route commerciale entre Caen et le Maine, et anciennement fortifiée. Cette randonnée vous mènera à travers la campagne environnante, en croisant le petit ruisseau du “Roule-Crotte”, avec une pause découverte des extérieurs du manoir d’Argentelle, avant le retour à Exmes. Une balade alliant histoire, patrimoine et nature.

Randonnée guidée

Mercredi 22 juillet à 14h

Durée 2h30 / 7 km

Tout public à partir de 8 ans

Tarifs: 3€/adulte 2€/réduit (demandeurs d’emploi) gratuit pour les de 18 ans

Réservation obligatoire .

