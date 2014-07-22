Randonnée à Exmes place Leclerc Gouffern en Auge
Randonnée à Exmes place Leclerc Gouffern en Auge mercredi 22 juillet 2026.
Randonnée à Exmes
place Leclerc Exmes Gouffern en Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Partez à la découverte de Exmes, cité jadis plus importante qu’Argentan sur la route commerciale entre Caen et le Maine, et anciennement fortifiée. Cette randonnée vous mènera à travers la campagne environnante, en croisant le petit ruisseau du “Roule-Crotte”, avec une pause découverte des extérieurs du manoir d’Argentelle, avant le retour à Exmes. Une balade alliant histoire, patrimoine et nature.
Randonnée guidée
Mercredi 22 juillet à 14h
Durée 2h30 / 7 km
Gouffern-en-Auge- Exmes Place Leclerc (en face du restaurant)
Tout public à partir de 8 ans
Tarifs: 3€/adulte 2€/réduit (demandeurs d’emploi) gratuit pour les de 18 ans
Réservation obligatoire .
place Leclerc Exmes Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée à Exmes
L’événement Randonnée à Exmes Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-03-06 par Terres d’Argentan Intercom