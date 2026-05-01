Balade nature découverte Marais du Pont des Morands Montchanin

Montchanin

Balade nature découverte

Marais du Pont des Morands Lieu-dit Pont des Morands Montchanin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:30:00

fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :

2026-05-20

À l’occasion de la Fête de la Nature, le CPIE vous propose une balade commentée, à la découverte du marais du Pont des Morands.

Prendre le temps d’observer les différents milieux de ce marais atypique, les pieds (presque) dans l’eau, ou bien sous la canopée forestière des paysages variés, des plantes peu connues, une gestion particulière… à découvrir sur ce site qui n’aura plus de secret pour vous ! Un marais en pleine zone urbaine, une faune et sa flore variées qui regorgent de mystères, et de vertus sont très utiles à notre quotidien, notre bien-être…venez ses différents visages avec le CPIE !

Venez nombreux, mais les places sont limitées du fait de la configuration du site inscription recommandée en ligne ou par téléphone.

Ouvert à tous, et gratuit !

Jeux pour les enfants durant le parcours.

Durée 1h15. .

Marais du Pont des Morands Lieu-dit Pont des Morands Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 42 64 b.duret@cpie-pays-de-bourgogne.com

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English : Balade nature découverte

L’événement Balade nature découverte Montchanin a été mis à jour le 2026-05-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)