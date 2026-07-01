Informations pratiques

Coly-Saint-Amand

Balade nature Dordogne

Le bourg Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:30:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16

9h30 12h.Découvrez un village autrement lors d’une balade guidée où patrimoine, histoire et nature se rencontrent. Sur réservation. 15€/adulte

Nature botanique patrimoine bien être.

Découvrez un village autrement lors d’une balade guidée où patrimoine, histoire et nature se rencontrent.

Retrouvez les artisans passionnés qui vous feront découvrir leur savoir faire, puis apprenez à reconnaitre les différents arbres et plantes sauvages qui façonnent le paysage.

Une partie de la balade se déroulera en forêt, où une expérience immersive au cœur de la nature éveillera tous vos sens.

Une sortie conviviale, enrichissante et accessible à tous .

Le bourg Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 99 19 54 hermy@passiondordogne.fr

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English : Balade nature Dordogne

9:30 a.m. 12:00 p.m. Discover the village in a whole new way on a guided tour where heritage, history, and nature come together. Reservations required. 15? per adult

L’événement Balade nature Dordogne Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère