Balade nature en lecture autour de Léotoing avec Bernard Farinelli Parking Léotoing

Léotoing

Balade nature en lecture autour de Léotoing avec Bernard Farinelli

Parking Le bourg Léotoing Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Balade autour du village de Léotoing, petite cité médiévale, pour découvrir la biodiversité des lieux avec les explications de Rémy de PANPA Haut Allier et des lectures de Bernard Farinelli.

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Parking Le bourg Léotoing 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 49

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English :

Stroll around the village of Léotoing, a small medieval town, to discover the biodiversity of the area, with explanations by Rémy from PANPA Haut Allier and readings by Bernard Farinelli.

L’événement Balade nature en lecture autour de Léotoing avec Bernard Farinelli Léotoing a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne