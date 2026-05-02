Saint-Cirgues

Balade nature en lecture autour de St Cirgues.

Saint-Cirgues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Balade découverte de la nature (oiseaux, insectes et autres espèces rencontrées sur les chemins) accompagnée de lectures par les membres de la bibliothèque de Lavoûte-Chilhac, sur le thème de la nature, du voyage et de la migration de la faune .

.

Saint-Cirgues 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nature discovery walk (birds, insects and other species encountered on the paths) accompanied by readings by members of the Lavoûte-Chilhac library, on the theme of nature, travel and wildlife migration.

L’événement Balade nature en lecture autour de St Cirgues. Saint-Cirgues a été mis à jour le 2026-05-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier