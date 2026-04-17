Plantes et Cie le pâturage régénératif à Saint-Cirgues Saint-Cirgues
Plantes et Cie le pâturage régénératif à Saint-Cirgues Saint-Cirgues samedi 20 juin 2026.
Saint-Cirgues
Plantes et Cie le pâturage régénératif à Saint-Cirgues
5949 Route de Latronquière Saint-Cirgues Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez découvrir le pâturage régénératif, une méthode innovante qui change la donne en agriculture ! Cet événement plonge au cœur d’une pratique qui redonne vie aux sols et booste la biodiversité
Venez découvrir le pâturage régénératif, une méthode innovante qui change la donne en agriculture ! Cet événement plonge au cœur d’une pratique qui redonne vie aux sols et booste la biodiversité. Agriculteurs curieux ou passionnés d’écologie, c’est l’occasion parfaite pour échanger, apprendre et s’inspirer des pionniers du mouvement.
Solution fondée sur la nature, le pâturage régénératif permet de nourrir les troupeaux et de restaurer la diversité floristique des prairies.
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5949 Route de Latronquière Saint-Cirgues 46210 Lot Occitanie
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English :
Come and discover regenerative grazing, an innovative method that is changing the face of agriculture! This event takes you right to the heart of a practice that breathes new life into soils and boosts biodiversity
L’événement Plantes et Cie le pâturage régénératif à Saint-Cirgues Saint-Cirgues a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Figeac