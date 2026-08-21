Balade nature entre pierres et eaux, Fontaine Saint-Lazare place Saint-Louis, Autun
dimanche 20 septembre 2026 · Fontaine Saint-Lazare place Saint-Louis · Autun
Informations pratiques
Balade nature entre pierres et eaux Dimanche 20 septembre, 10h30 Fontaine Saint-Lazare place Saint-Louis Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Découvrez la ville depuis le sud, son chemin du ruisseau des moulins, la pierre de Couhard et son extraordinaire panorama sur la vieille ville
Fontaine Saint-Lazare place Saint-Louis place SAint-Louis 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Fontaine Renaissance dédiée à Saint Lazare, Ami de Jésus
Découvrez la ville depuis le sud, son chemin du ruisseau des moulins, la pierre de Couhard et son extraordinaire panorama sur la vieille ville
©Ville d’Autun
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