Balade nature entre pierres et eaux, Fontaine Saint-Lazare place Saint-Louis, Autun

Informations pratiques

Balade nature entre pierres et eaux Dimanche 20 septembre, 10h30 Fontaine Saint-Lazare place Saint-Louis Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découvrez la ville depuis le sud, son chemin du ruisseau des moulins, la pierre de Couhard et son extraordinaire panorama sur la vieille ville

Fontaine Saint-Lazare place Saint-Louis place SAint-Louis 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Fontaine Renaissance dédiée à Saint Lazare, Ami de Jésus

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