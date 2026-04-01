Balade nature et atelier Maison de l’Eau Jû-Belloc

Jû-Belloc

Balade nature et atelier

Maison de l’Eau JU-BELLOC Jû-Belloc Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 09:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

À LA RECHERCHE DES TORTUES CISTUDES À LA MAISON DE L’EAU.

Balade le long de l’Adour à la découverte des tortues cistudes.

12h pique-nique et jeux nature découverte de la faune et de la flore (selon météo et envie du groupe inscrit).

Dès 3 ans.

Départ possible en co voiturage de la Maison des Familles de Maubourguet.

En savoir plus

Située au 136 avenue des Pyrénées (entrée 8 rue Alfred Destout) 65700 Maubourguet, la Maison des Familles est un espace d’accueil et d’information dédié à toutes les familles. C’est un lieu d’échanges pour partager ses expériences, s’enrichir de celles des autres et vivre des moments conviviaux autour de la parentalité.

Que vous soyez futur parent, parent d’enfants d’ados, ou grand-parent, notre équipe vous accueille pour répondre à vos interrogations en toute confidentialité. .

Maison de l’Eau JU-BELLOC Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 6 87 55 97 44 courtechellecommunication@gmail.com

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English :

IN SEARCH OF CISTUDE TURTLES AT THE MAISON DE L’EAU.

Stroll along the Adour River in search of cistude turtles.

12pm: picnic and nature games to discover the flora and fauna (depending on the weather and the number of participants).

Ages 3 and up.

Departure by car from the Maison des Familles de Maubourguet.

L’événement Balade nature et atelier Jû-Belloc a été mis à jour le 2026-04-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65