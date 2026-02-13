Course du Gamb’Adour Jû-Belloc

Course du Gamb’Adour

JU-BELLOC Jû-Belloc Gers

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

20ème Course du Gamb’Adour, une course nature sur les berges de l’Adour.

Départ 9h30, trail 18km

Départ 9h30, trail 10km

Départ 9h30, trail 5km

Départ 9h45, marche 10km

Départ 11h30, course enfants 1 ou 1.5km

Restauration et douches sur place.

Tarifs

Trail 19 km 14 €*

Course 10 km 10 €*

Course 5 km 5 €*

* majoration de 3 € si inscription sur place

Marche libre 5 €

Courses enfant 3€

Récompenses:

Nous récompensons les scratchs H et F sur les trois distances (5 km, 10 km et 18 km) ainsi que le premier de chaque catégorie H et F sur le 10 km (Grand Gamb’Adour) et sur le 19 km (Gamba’Trail).

Les épreuves de course sont ouvertes aux coureurs licenciés et non licenciés. Chaque coureur devra impérativement présenter lors de son inscription, soit sa licence de l’année en cours, soit le certificat PPS (Parcours de Prévention Santé) datant de moins de 3 mois.

Le Gamba’Trail (19 km) est ouvert à partir de la catégorie junior, le Grand Gamb’Adour (10 km) à partir de la catégorie cadet et le Petit Gamb’Adour (5 km)

est ouvert à partir de la catégorie minime. Deux courses de moins de 2 km sont ouvertes aux enfants. Les mineurs doivent être représentés par le parent responsable. .

JU-BELLOC Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 6 10 77 25 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

20th Course du Gamb’Adour, a nature race on the banks of the Adour.

Start 9:30 am, trail 18km

Start 9:30 am, trail 10km

Start 9:30 am, trail 5km

Start 9:45am, 10km walk

Start 11:30am, children’s race 1 or 1.5km

Catering and showers on site.

Prices

Trail 19 km: 14 ?*

10 km race: 10 ?*

5 km race: 5 ?

* 3 ? surcharge for on-site registration

Free walk: 5 ?

Children’s race: 3?

Awards:

We’ll be awarding scratch medals for men and women over the three distances (5 km, 10 km and 18 km), as well as first place in each category for men and women over the 10 km (Grand Gamb’Adour) and 19 km (Gamba’Trail).

L’événement Course du Gamb’Adour Jû-Belloc a été mis à jour le 2026-02-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65