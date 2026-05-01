Brunch à la Ferme Lou Palancot Ferme Lou Palancot Jû-Belloc
Brunch à la Ferme Lou Palancot Ferme Lou Palancot Jû-Belloc samedi 16 mai 2026.
Jû-Belloc
Brunch à la Ferme Lou Palancot
Ferme Lou Palancot 4 Chemin DE CABOS Jû-Belloc Gers
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 11:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Une journée gourmande et conviviale vous attend au coeur de la ferme.
Midi plaisir brunch préparé par @traiteurchouchou pour la plaisir des gourmands
Atelier pancakes qui seront dégustés au goûter pancakes maison sucrés & salés.
Le défi tournoi de pétanque ! Sortez les boules, il y a des lots à gagner
À partager sans modération entre amis ou en famille ☀️
Sur réservation
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Ferme Lou Palancot 4 Chemin DE CABOS Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 082823051 loupalancot@gmail.com
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English :
A gourmet and convivial day awaits you at the heart of the farm.
? Midi plaisir: brunch prepared by @traiteurchouchou for the pleasure of gourmets
? Pancake workshop: sweet & savory homemade pancakes.
? The challenge: pétanque tournament! Get out your boules, there are prizes to be won?
To be shared without moderation with friends or family?
On reservation
L’événement Brunch à la Ferme Lou Palancot Jû-Belloc a été mis à jour le 2026-05-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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