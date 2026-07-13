Wine & Wagyu Famille Brumont x Lou Palancot’ JU-BELLOC Jû-Belloc

Informations pratiques

Jû-Belloc

Wine & Wagyu Famille Brumont x Lou Palancot’

JU-BELLOC 4 Chemin de Cabos Jû-Belloc Gers

Tarif : – – 130 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 17:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Wine & Wagyu L’Accord des Icônes

Offrez-vous une parenthèse d’exception où deux maisons emblématiques du Sud-Ouest unissent leur savoir-faire pour une expérience gastronomique et œnotouristique unique.

Au fil de cette soirée, partez à la rencontre des frères Saint-Martin à l’élevage Lou Palancot’ pour découvrir les secrets de leur Wagyu croisé Blonde d’Aquitaine. Poursuivez ensuite votre immersion au Château Montus avec une visite des chais et une dégustation commentée des grands vins de la Famille Brumont. La soirée s’achèvera au Château Bouscassé autour d’un élégant banquet au brasero, dans le cadre des Jardins Philosophiques, où les accords mets & vins mettront à l’honneur le Wagyu et les cuvées emblématiques du domaine, dans une ambiance conviviale au coucher du soleil.

Une expérience raffinée, pensée pour les amateurs de grands vins, de gastronomie et de rencontres authentiques.

Déroulé :

17h00 Lou Palancot’ (Ju-Belloc)

Accueil des participants. Visite de l’élevage de Wagyu croisé Blonde d’Aquitaine et rencontre avec les frères Saint-Martin.

19h00 Château Montus (Castelnau-Rivière-Basse)

Visite des chais et dégustation commentée des vins de la Famille Brumont par Antoine Veiry.

20h30 Château Bouscassé (Maumusson-Laguian)

Banquet au brasero dans les Jardins Philosophiques. Accords mets & vins commentés autour du Wagyu, puis moment convivial au coucher du soleil.

Déplacements entre les différents sites à la charge des participants.

Réservation obligatoire, places limitées.

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JU-BELLOC 4 Chemin de Cabos Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 74 67 loupalancot@gmail.com

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English :

Wine & Wagyu A Match Made in Heaven

Treat yourself to an exceptional evening where two iconic establishments from the Southwest combine their expertise to offer a unique gastronomic and wine-tasting experience.

Throughout the evening, meet the Saint-Martin brothers at the Lou Palancot ranch to discover the secrets of their Blonde d’Aquitaine-crossed Wagyu. Then continue your journey at Château Montus with a tour of the cellars and a guided tasting of the Brumont family’s fine wines. The evening will conclude at Château Bouscassé with an elegant banquet by the fire pit, set against the backdrop of the Jardins Philosophiques, where the food and wine pairings will highlight Wagyu beef and the estate’s iconic vintages, in a convivial atmosphere at sunset.

A refined experience, designed for lovers of fine wines, fine dining, and authentic encounters.

Schedule:

5:00 p.m. Lou Palancot’ (Ju-Belloc)

Welcome reception for participants. Tour of the Blonde d’Aquitaine-Wagyu crossbreeding farm and meeting with the Saint-Martin brothers.

7:00 p.m. Château Montus (Castelnau-Rivière-Basse)

Tour of the cellars and guided tasting of the Brumont family’s wines led by Antoine Veiry.

8:30 p.m. Château Bouscassé (Maumusson-Laguian)

Banquet by the fire pit in the Jardins Philosophiques. Guided food and wine pairings featuring Wagyu, followed by a social gathering at sunset.

Transportation between the various sites is the responsibility of the participants.

Reservations required; limited seating.

L’événement Wine & Wagyu Famille Brumont x Lou Palancot’ Jû-Belloc a été mis à jour le 2026-07-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65