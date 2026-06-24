Aquarelles au bord de l’eau Maison de l’Eau Jû-Belloc lundi 10 août 2026.

Jû-Belloc

Aquarelles au bord de l’eau

Maison de l’Eau JU-BELLOC Jû-Belloc Gers

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:00:00

fin : 2026-08-10 17:00:00

Date(s) :

2026-08-10

La Maison de l’Eau invite les habitants et les visiteurs à découvrir un programme riche et varié d’animations estivales, entre nature, découvertes ludiques et sensibilisation à l’environnement.

Accompagné, vous prendrez le temps d’observer puis de mélanger vos couleurs sur la palette… Pour peintre amateur ou confirmé, ou totalement novice !

Conditions

– public adulte ou à partir de 12 ans

– matériel fourni,

– prévoir panier-repas et siège ou tapis de sol.

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Maison de l’Eau JU-BELLOC Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 5 62 08 35 98 maisondeleau@institution-adour.fr

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English :

La Maison de l’Eau invites residents and visitors to discover a rich and varied program of summer activities, combining nature, fun discoveries, and environmental awareness.

With guidance, you’ll take the time to observe and then mix your colors on the palette… Whether you’re an amateur or experienced painter—or a complete beginner!

Requirements:

– Adults or ages 12 and up

– Materials provided,

– Please bring a packed lunch and a chair or ground mat.

L’événement Aquarelles au bord de l’eau Jû-Belloc a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65