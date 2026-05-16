Repas bandas à Lou Palancot’ JU-BELLOC Jû-Belloc

Jû-Belloc

Repas bandas à Lou Palancot’

JU-BELLOC 4 Chemin de Cabos Jû-Belloc Gers

Tarif : – – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 12:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Lou Palancot’, élevage gersois spécialisé dans la production de bœuf d’exception issu du croisement Wagyu (Kobé) et Blonde d’Aquitaine, vous donne rendez-vous pour un nouveau gueuleton estival placé sous le signe de la convivialité et du partage.

Installez-vous autour de grandes tablées et savourez une viande d’exception élevée avec passion, accompagnée de produits locaux soigneusement sélectionnés. Tout au long de la journée, la Banda Les Dandy’s de l’Armagnac rythmera les festivités avec son énergie communicative et son répertoire festif.

Entre gastronomie, musique et rencontres, profitez d’un moment authentique à la ferme et découvrez le savoir-faire d’un producteur engagé dans une démarche de qualité. Un rendez-vous incontournable de l’été pour partager l’art de vivre du Sud-Ouest en famille ou entre amis.

Réservation obligatoire.

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JU-BELLOC 4 Chemin de Cabos Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie loupalancot@gmail.com

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English :

Lou Palancot, a Gers-based farm specializing in the production of exceptional beef from a crossbreed of Wagyu (Kobe) and Blonde d’Aquitaine, invites you to a new summer feast centered on conviviality and sharing.

Take a seat at large tables and savor exceptional meat raised with passion, accompanied by carefully selected local products. Throughout the day, the Banda Les Dandy’s de l’Armagnac will set the tone for the festivities with their infectious energy and festive repertoire.

Between fine dining, music, and socializing, enjoy an authentic experience on the farm and discover the expertise of a producer committed to quality. A must-attend summer event to share the Southwestern lifestyle with family or friends.

Reservations required.

L’événement Repas bandas à Lou Palancot’ Jû-Belloc a été mis à jour le 2026-06-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65