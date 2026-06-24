Objets nature et petites histoires au bord de l’eau Maison de l’Eau Jû-Belloc jeudi 23 juillet 2026.

Jû-Belloc

Objets nature et petites histoires au bord de l’eau

Maison de l’Eau JU-BELLOC Jû-Belloc Gers

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 17:00:00

fin : 2026-07-23 19:00:00

Date(s) :

2026-07-23

La Maison de l’Eau invite les habitants et les visiteurs à découvrir un programme riche et varié d’animations estivales, entre nature, découvertes ludiques et sensibilisation à l’environnement.

Avec Marc de l’association Pierre&Terre, petits bricolages avec les éléments naturels et jolies histoires au bord de l’eau !

3 rendez-vous en juillet.

Conditions

– à partir de 6 ans,

– réservation obligatoire.

Tout au long de l’été, la Maison de l’Eau propose

Des ateliers nature pour explorer la faune et la flore locales, adaptés aux enfants comme aux familles, pour apprendre en s’amusant.

‍♀️ Des balades découvertes à la rencontre des zones humides et des trésors naturels, guidées par des animateurs passionnés.

Des animations créatives pour les plus jeunes, mêlant art et environnement.

Des expositions interactives sur les enjeux de l’eau et de la biodiversité, pour mieux comprendre et préserver notre ressource commune.

La Maison de l’Eau s’inscrit dans une démarche pédagogique et citoyenne, pour sensibiliser petits et grands aux enjeux environnementaux et valoriser le patrimoine naturel du Gers. .

Maison de l’Eau JU-BELLOC Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 5 62 08 35 98 g.chaudron@adour-amont.fr

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English :

The Maison de l’Eau invites residents and visitors to discover a rich and varied program of summer events, featuring nature, fun discoveries and environmental awareness.

With Marc from the Pierre&Terre association, do-it-yourself projects with natural elements and stories by the water!

3 events in July.

Conditions

– ages 6 and up,

– booking essential.

L’événement Objets nature et petites histoires au bord de l’eau Jû-Belloc a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65