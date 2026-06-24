Balade Cistude et Adour Maison de l’Eau Jû-Belloc

Informations pratiques

Jû-Belloc

Balade Cistude et Adour

Maison de l’Eau JU-BELLOC Jû-Belloc Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 09:30:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-30

La Maison de l’Eau invite les habitants et les visiteurs à découvrir un programme riche et varié d’animations estivales, entre nature, découvertes ludiques et sensibilisation à l’environnement.

Jusqu’au 20 août, le jeudi, balade commentée à travers le site naturel pour découvrir l’écosystème Adour et notamment une petite tortue aquatique autochtone, la cistude d’Europe.

Conditions

– à partir de 6 ans,

– bonne chaussures,

– gourde,

– chapeau,

– crème solaire et antimoustique,

– réservation obligatoire.

Tout au long de l’été, la Maison de l’Eau propose

Des ateliers nature pour explorer la faune et la flore locales, adaptés aux enfants comme aux familles, pour apprendre en s’amusant.

‍♀️ Des balades découvertes à la rencontre des zones humides et des trésors naturels, guidées par des animateurs passionnés.

Des animations créatives pour les plus jeunes, mêlant art et environnement.

Des expositions interactives sur les enjeux de l’eau et de la biodiversité, pour mieux comprendre et préserver notre ressource commune.

La Maison de l’Eau s’inscrit dans une démarche pédagogique et citoyenne, pour sensibiliser petits et grands aux enjeux environnementaux et valoriser le patrimoine naturel du Gers. .

Maison de l’Eau JU-BELLOC Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 5 62 08 35 98 g.chaudron@adour-amont.fr

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English :

The Maison de l’Eau invites residents and visitors to discover a rich and varied program of summer activities, combining nature, fun explorations, and environmental education.

Through August 20, on Thursdays, join a guided walk through the nature reserve to explore the Adour ecosystem, including a small native aquatic turtle, the European pond turtle.

Requirements:

– Ages 6 and up,

– sturdy shoes,

– water bottle,

– hat,

– sunscreen and insect repellent,

– reservations required.

L’événement Balade Cistude et Adour Jû-Belloc a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65