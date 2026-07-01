Balade nature et observation du ciel Observatoire astronomique GAP47 Montayral

Informations pratiques

Montayral

Balade nature et observation du ciel

Observatoire astronomique GAP47 2379 route de l’Observatoire Montayral Lot-et-Garonne

Tarif : 14 – 14 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:45:00

fin : 2026-07-17 00:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Des sentiers… jusqu’aux étoiles ! ?

Et si vous vous accordiez une parenthèse entre nature et ciel étoilé ?

Au fil d’une balade, partez à la découverte des paysages, de la faune et de la flore qui nous entourent. À la tombée du jour, partagez un moment convivial avant de poursuivre l’aventure la tête

Des sentiers… jusqu’aux étoiles ! ?

Et si vous vous accordiez une parenthèse entre nature et ciel étoilé ?

Au fil d’une balade, partez à la découverte des paysages, de la faune et de la flore qui nous entourent. À la tombée du jour, partagez un moment convivial avant de poursuivre l’aventure la tête dans les étoiles.

Grâce aux passionnés du Groupe d’Astronomie Populaire 47, laissez-vous guider à la découverte des constellations, des planètes et des merveilles du ciel d’été. Une expérience accessible à tous, mêlant découverte, émerveillement et convivialité.

Une soirée pour ralentir, prendre un grand bol de nature… et redécouvrir la beauté du monde, des petites bêtes jusqu’aux étoiles. .

Observatoire astronomique GAP47 2379 route de l’Observatoire Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 22 11 48 naturanimee@lilo.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade nature et observation du ciel

Trails? All the way to the %E9stars! ?

Why not treat yourself to a break surrounded by nature and the %E9starry%E9 sky?

As you stroll along, set out to discover the landscapes, wildlife, and plants that surround us. At day’s end, share a moment of camaraderie before continuing the adventure with your head in the clouds

L’événement Balade nature et observation du ciel Montayral a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Vallée du Lot et Garonne