Balade nature et observation du ciel Observatoire astronomique GAP47 Montayral
vendredi 17 juillet 2026 · Observatoire astronomique GAP47 · Montayral
Informations pratiques
Montayral
Balade nature et observation du ciel
Observatoire astronomique GAP47 2379 route de l’Observatoire Montayral Lot-et-Garonne
Tarif : 14 – 14 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:45:00
fin : 2026-07-17 00:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Des sentiers… jusqu’aux étoiles ! ?
Et si vous vous accordiez une parenthèse entre nature et ciel étoilé ?
Au fil d’une balade, partez à la découverte des paysages, de la faune et de la flore qui nous entourent. À la tombée du jour, partagez un moment convivial avant de poursuivre l’aventure la tête
Des sentiers… jusqu’aux étoiles ! ?
Et si vous vous accordiez une parenthèse entre nature et ciel étoilé ?
Au fil d’une balade, partez à la découverte des paysages, de la faune et de la flore qui nous entourent. À la tombée du jour, partagez un moment convivial avant de poursuivre l’aventure la tête dans les étoiles.
Grâce aux passionnés du Groupe d’Astronomie Populaire 47, laissez-vous guider à la découverte des constellations, des planètes et des merveilles du ciel d’été. Une expérience accessible à tous, mêlant découverte, émerveillement et convivialité.
Une soirée pour ralentir, prendre un grand bol de nature… et redécouvrir la beauté du monde, des petites bêtes jusqu’aux étoiles. .
Observatoire astronomique GAP47 2379 route de l’Observatoire Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 22 11 48 naturanimee@lilo.org
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English : Balade nature et observation du ciel
Trails? All the way to the %E9stars! ?
Why not treat yourself to a break surrounded by nature and the %E9starry%E9 sky?
As you stroll along, set out to discover the landscapes, wildlife, and plants that surround us. At day’s end, share a moment of camaraderie before continuing the adventure with your head in the clouds
L’événement Balade nature et observation du ciel Montayral a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Vallée du Lot et Garonne
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