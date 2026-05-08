Balade nature et patrimoine à la découverte des chauves souris Hœrdt
Balade nature et patrimoine à la découverte des chauves souris Hœrdt vendredi 22 mai 2026.
Hœrdt
Balade nature et patrimoine à la découverte des chauves souris
34 rue de La Wantzenau Hœrdt Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
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34 rue de La Wantzenau Hœrdt 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 64 25 50 info@cc-basse-zorn.fr
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English :
L’événement Balade nature et patrimoine à la découverte des chauves souris Hœrdt a été mis à jour le 2026-05-04 par Communauté de communes de la Basse-Zorn
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