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Balade nature et patrimoine à la découverte des chauves souris Hœrdt

Balade nature et patrimoine à la découverte des chauves souris Hœrdt vendredi 22 mai 2026.

Adresse : 34 rue de La Wantzenau

Ville : 67720 Hœrdt

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Tarif :

Hœrdt

Balade nature et patrimoine à la découverte des chauves souris

34 rue de La Wantzenau Hœrdt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-22
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

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34 rue de La Wantzenau Hœrdt 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 64 25 50  info@cc-basse-zorn.fr

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English :

L’événement Balade nature et patrimoine à la découverte des chauves souris Hœrdt a été mis à jour le 2026-05-04 par Communauté de communes de la Basse-Zorn

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