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Balade nature et patrimoine à proximité du Lac de Saint-Pardoux Parking plage de Chabannes Compreignac

mercredi 5 août 2026 · Parking plage de Chabannes · Compreignac

Balade nature et patrimoine à proximité du Lac de Saint-Pardoux Parking plage de Chabannes Compreignac

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Parking plage de Chabannes
Adresse
Lac de Saint-Pardoux
Ville
87140 Compreignac
Département
Haute-Vienne
Tarif
0 0 0 Gratuit

Compreignac

Balade nature et patrimoine à proximité du Lac de Saint-Pardoux

Parking plage de Chabannes Lac de Saint-Pardoux Compreignac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Balade de 5 km, avec l’association Compreignac Rencontres Nature, sur les traces du passé et sous le charme des paysages traversés dont un « arbre parasol » remarquable.   .

Parking plage de Chabannes Lac de Saint-Pardoux Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 89 20 59  pierre.bureau10@wanadoo.fr

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English : Balade nature et patrimoine à proximité du Lac de Saint-Pardoux

L’événement Balade nature et patrimoine à proximité du Lac de Saint-Pardoux Compreignac a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Monts du Limousin

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