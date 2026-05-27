Balade nature et patrimoine à proximité du Lac de Saint-Pardoux Parking plage de Chabannes Compreignac
mercredi 5 août 2026 · Parking plage de Chabannes · Compreignac
Informations pratiques
Compreignac
Balade nature et patrimoine à proximité du Lac de Saint-Pardoux
Parking plage de Chabannes Lac de Saint-Pardoux Compreignac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Balade de 5 km, avec l’association Compreignac Rencontres Nature, sur les traces du passé et sous le charme des paysages traversés dont un « arbre parasol » remarquable. .
Parking plage de Chabannes Lac de Saint-Pardoux Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 89 20 59 pierre.bureau10@wanadoo.fr
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English : Balade nature et patrimoine à proximité du Lac de Saint-Pardoux
L’événement Balade nature et patrimoine à proximité du Lac de Saint-Pardoux Compreignac a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Monts du Limousin
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