Balade nature et patrimoine à proximité du Lac de Saint-Pardoux Parking plage de Chabannes Compreignac

Informations pratiques

Compreignac

Balade nature et patrimoine à proximité du Lac de Saint-Pardoux

Parking plage de Chabannes Lac de Saint-Pardoux Compreignac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Balade de 5 km, avec l’association Compreignac Rencontres Nature, sur les traces du passé et sous le charme des paysages traversés dont un « arbre parasol » remarquable. .

Parking plage de Chabannes Lac de Saint-Pardoux Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 89 20 59 pierre.bureau10@wanadoo.fr

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English : Balade nature et patrimoine à proximité du Lac de Saint-Pardoux

L’événement Balade nature et patrimoine à proximité du Lac de Saint-Pardoux Compreignac a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Monts du Limousin