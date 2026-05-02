Visite et dégustation au Rucher de la Vauzelle La Vauzelle Compreignac

Compreignac

Visite et dégustation au Rucher de la Vauzelle

La Vauzelle Au rucher de la Vauzelle Compreignac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Apiculteur local et passionné, Carol Lecat gère une vingtaine de ruches et propose une production artisanale issue de son territoire miels (bourdaine, montagne, toutes fleurs) et produits dérivés de la ruche (nougat artisanal, pain d’épices, bonbons au miel, hydromel). Chaque récolte reflète la richesse florale et les saisons. Tous les produits sont élaborés avec soin, dans le respect des traditions apicoles. La visite de l’exploitation permet de découvrir le monde fascinant des abeilles et les étapes de production. .

La Vauzelle Au rucher de la Vauzelle Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 62 35 86 c-lecat@aurucherdelavauzelle.fr

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English : Visite et dégustation au Rucher de la Vauzelle

L’événement Visite et dégustation au Rucher de la Vauzelle Compreignac a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Monts du Limousin