Soirée jazz à l’Auberge de Pontabrier Compreignac
Soirée jazz à l’Auberge de Pontabrier Compreignac samedi 27 juin 2026.
Compreignac
Soirée jazz à l’Auberge de Pontabrier
384 rue de Pontabrier Compreignac Haute-Vienne
Tarif : 38 – 38 – 38 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Notre spectacle parcourt la musique de Claude Nougaro autour d’un repas. Le PAGE (Pierre-Augustin Galinier Ensemble) présente son nouveau spectacle Nouga Work. Les 4 musiciens proposent une relecture de la musique de Nougaro, un musicien qui les touche. Ils rendent hommage à sa musique et son répertoire. L’idée est de proposer un Nougaro différent, agrémenté de rock, de jazz …Un Bidonville aux accents de Pat Metheny, un Cécile Ma fille baigné de rythmes africains, une pluie qui fait des claquettes mais aussi du rock and roll…et beaucoup d’autres surprises à venir découvrir. Une musique sensible et bouillonnante, qui vient se frotter à l’accent rocailleux du chanteur toulousain De l’orage dans l’air et du souffle sur vos cils. Etienne Payan Basse Denis Chatiron Batterie Pascal Naturel Saxophones Pierre-Augustin Galinier Guitare. .
384 rue de Pontabrier Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 24 12 55 aubergedepontabrier@yahoo.com
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English : Soirée jazz à l’Auberge de Pontabrier
L’événement Soirée jazz à l’Auberge de Pontabrier Compreignac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Monts du Limousin
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