Festival Musique sous les Etoiles Concert tremplin, passion jeunes talents Eglise Saint-Martin Compreignac

Compreignac

Festival Musique sous les Etoiles Concert tremplin, passion jeunes talents

Eglise Saint-Martin 1 Rue du Prince Noir Compreignac Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 19:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le Festival se clôture par un concert Jeunes Prodiges autour d’un programme riche et varié Liszt, Schumann, Rachmaninoff, Ravel et Mozart !! Trois jeunes talents exceptionnels issus des plus grandes écoles artistiques se produisent Yumé RENAUD-ARIMA piano, Maëlys LAURIAC violon, Benjamin COHEN violoncelle. .

Eglise Saint-Martin 1 Rue du Prince Noir Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 38 68 50 christinegeneraux@wanadoo.fr

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English : Festival Musique sous les Etoiles Concert tremplin, passion jeunes talents

L’événement Festival Musique sous les Etoiles Concert tremplin, passion jeunes talents Compreignac a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Monts du Limousin