Festival Musique sous les Etoiles Concert tremplin, passion jeunes talents Eglise Saint-Martin Compreignac
Festival Musique sous les Etoiles Concert tremplin, passion jeunes talents Eglise Saint-Martin Compreignac dimanche 26 juillet 2026.
Compreignac
Festival Musique sous les Etoiles Concert tremplin, passion jeunes talents
Eglise Saint-Martin 1 Rue du Prince Noir Compreignac Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 19:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Le Festival se clôture par un concert Jeunes Prodiges autour d’un programme riche et varié Liszt, Schumann, Rachmaninoff, Ravel et Mozart !! Trois jeunes talents exceptionnels issus des plus grandes écoles artistiques se produisent Yumé RENAUD-ARIMA piano, Maëlys LAURIAC violon, Benjamin COHEN violoncelle. .
Eglise Saint-Martin 1 Rue du Prince Noir Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 38 68 50 christinegeneraux@wanadoo.fr
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English : Festival Musique sous les Etoiles Concert tremplin, passion jeunes talents
L’événement Festival Musique sous les Etoiles Concert tremplin, passion jeunes talents Compreignac a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Monts du Limousin
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