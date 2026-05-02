Festival Musique sous les Etoiles Grande soirée romantique Eglise Saint-Martin Compreignac
Festival Musique sous les Etoiles Grande soirée romantique Eglise Saint-Martin Compreignac samedi 25 juillet 2026.
Compreignac
Festival Musique sous les Etoiles Grande soirée romantique
Eglise Saint-Martin 1 Rue du Prince Noir Compreignac Haute-Vienne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le Quatuor de Limoges se produit avec la pianiste Christine Généraux en quintette pour une Grande soirée Romantique autour des quintettes de Schumann et Franck. .
Eglise Saint-Martin 1 Rue du Prince Noir Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 38 68 50 christinegeneraux@wanadoo.fr
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English : Festival Musique sous les Etoiles Grande soirée romantique
L’événement Festival Musique sous les Etoiles Grande soirée romantique Compreignac a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Monts du Limousin
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