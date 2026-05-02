Festival Musique sous les Etoiles Grande soirée romantique Eglise Saint-Martin Compreignac

Compreignac

Festival Musique sous les Etoiles Grande soirée romantique

Eglise Saint-Martin 1 Rue du Prince Noir Compreignac Haute-Vienne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le Quatuor de Limoges se produit avec la pianiste Christine Généraux en quintette pour une Grande soirée Romantique autour des quintettes de Schumann et Franck. .

Eglise Saint-Martin 1 Rue du Prince Noir Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 38 68 50 christinegeneraux@wanadoo.fr

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English : Festival Musique sous les Etoiles Grande soirée romantique

L’événement Festival Musique sous les Etoiles Grande soirée romantique Compreignac a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Monts du Limousin